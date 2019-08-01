لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه الترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، نُقلت الجثة إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية بغرق أحد الأشخاص بمياه الترعة الباسوسية بجوار مصنع الورق، وانتقل رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، بالفحص تبين أنه عبدالرحمن.ا.س، 18عامًا، بسؤال والد المتوفي ابراهيم. س. ا، 50 عامًا، نجار موبيليا أيد ما جاء في الفحص، دون الاشتباه في وفاة نجله جنائيا.بعد نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وبتوقيع الكشف الطبي تحدد سبب الوفاة "اسفكسيا" الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7951 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.