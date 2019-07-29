لقي طفل 6 سنوات، مصرعه، غرقًا، في مياه البحر اليوسفي، بقرية منشأة عبد الصمد، التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، عقب سقوطه في المياه، بعد أن غافل أسرته وتوجه إلى البحر خلف أهالي القرية الذين توجهوا ناحية البحر، لنتشال والتعرف على "جثة" مجهولة طفت فوق المياه، أمام القرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من "محمود.م" 35 سنة، فني بإحدى الشركات الخاصة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، دائرة المركز، يفيد بعثوره على جثة نجله "أدم" 6 سنوات، طافية فوق مياه البحر اليوسفي، عند قرية ميانة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل لقي مصرعه غرقًا، عقب مغافلته لأسرته وخرج من المنزل، خلف أهالي القرية، ناحية مجرى البحر اليوسفي، المار أمام القرية، للتعرف على "جثة" مجهولة طفت فوق المياه، إلا أن الطفل سقط في المياه، دون أن يلاحظه أحد.

وأكدت التحريات، أن أسرة الطفل اكتشفت اختفاؤه، وحاولوا البحث عنه بشوارع ومنازل القرية والقرى المجاورة، وقاموا بنشر صورته على صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظنًا منهم أنه "تائه" أو تم اختطافه.

وأكد أحد أهالي القرية، أنه مع محاولاتهم الفاشلة في العثور على الطفل، قام الأهالي بفحص الكاميرات المراقبة بالقرية، التى دلت على أن الطفل توجه ناحية البحر، خلف الأهالي ومنذ تلك اللحظة اختفى عن الأنظار، فظنوا أنه سقط في المياه وغرق، وقاموا بتوزيع عددًا من شباب القرية على بوابات الكباري الواقعة على البحر اليوسفي بالقرى، واكتشفوا جثته عند بوابة كوبري قرية ميانة، اليوم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، عقب ورود تقرير مفتش الصحة الذي استبعد الشبهة الجنائية في وفاة الطفل.