أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، حريقًا بأحد المطاعم بكورنيش النيل.

نشب الحريق داخل أحد المطاعم بطريق سليمان متولي أسفل المقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن ببني سويف، وأسفر عن احتراق محتويات المطعم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء صالح زكريا مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل أحد المطاعم وتصاعد النيران، انتقلت قوات الحماية المدنية بالمديرية على رأس سيارتين إطفاء وأخمدت الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وكشف أسباب نشوبه.