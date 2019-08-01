تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب محل قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - مقيم بمحافظة الجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية:

1ـ (480) جوان .

2ـ (125) فلتر (هواء، زيت).

3ـ (90) قطعة حشو فلتر.

بإجمالي (695) قطعة غيار سيارات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.