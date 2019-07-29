ألقت مباحث القاهرة القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة سابق أعلى سطح العقار الذي يسكن فيه بمنطقة السلام، خلال مباراة القمة 118 الأخيرة بين "الأهلي والزمالك". ويجري استجواب المتهمين داخل ديوان قسم السلام لمعرفة دوافع الجريمة.

وكان رئيس مباحث السلام تلقى بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط شرطة على المعاش، كان يحمل رتبة لواء، يدعى "إسماعيل. ز"، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عُثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات.