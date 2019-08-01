وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل وكذا تكثيف المرور على محال ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين، بالاشتراك مع الطب البيطري، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 205 كيلو لحوم فاسدة بمحل جزارة بمركز إيتاي البارود، وعدد من الجزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحمل أختام مزورة بمركز ومدينة حوش عيسي، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية بمراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود وشبراخيت وأبو المطامير وحوش عيسى، أسفرت هذه الحملات عن تحرير 26 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية وتم عرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.