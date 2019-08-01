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ركلا بالأقدام.. "هدى" طلبت زيادة مصروف البيت عن 35 جنيها فقتلها زوجها بأوسيم

ركلا بالأقدام.. "هدى" طلبت زيادة مصروف البيت عن 35 جنيها فقتلها زوجها بأوسيم

صور.. ازدحام في محطة الأوبرا بسبب عطل بالخط الثاني لمترو الأنفاق

صور.. ازدحام في محطة الأوبرا بسبب عطل بالخط الثاني لمترو الأنفاق

الإفتاء: لا يجوز استخدام الشعارات السياسية خلال مناسك الحج

الإفتاء: لا يجوز استخدام الشعارات السياسية خلال مناسك الحج

إزالة تعديات وتقنين أوضاع 300 فدان من أراضي الدولة في الشرقية

إزالة تعديات وتقنين أوضاع 300 فدان من أراضي الدولة في الشرقية

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تكليف محمد خضر بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة بني سويف

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