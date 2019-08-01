قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، إن التصعيد الحوثي بالتزامن مع التحركات الدولية مؤشر على رفضه للسلام.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها أن ميليشيات الحوثي ماضية في تنفيذ أجندات إيران.

وتبنت ميليشيات الحوثي، الهجوم الذي استهدف صباح اليوم معسكر الجلاء في عدن، والذي راح ضحيته نحو 40 قتيلا، ومقتل قائد قوات الدعم والإسناد في عدن العميد منير اليافعي، في الانفجار الذي استهدف المعسكر، وسقوط 3 قتلى من عناصر الشرطة وأكثر من 20 جريحا بينهم مدنيون في الهجوم الانتحاري الأول بمدينة عدن باليمن.