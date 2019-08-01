قرر ت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة أحمد البلتاجي رئيس النيابة، حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة 1.300 مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضار المتهم الهارب.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم في طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، ولكن اعترض طريقه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية في الهواء، واستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ مليون و300 ألف جنيه.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص "محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه وبالسجن 40 سنة في 5 قضايا سرقة بالإكراه، ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات في قضية سرقة بالإكراه"، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس في قضايا سرقة تيار كهربائي- وسبق اتهام أحدهم في 4 قضايا "سلاح سرقة، مخدرات" آخرهم قضية "مخدرات" مقيمين بدوائر أقسام شرطة عين شمس بالقاهرة، الخانكة- شبين القناطر بالقليوبية.

جري استهداف المتهمين بحملة أمنية مُكبرة بأماكن تواجدهم والأماكن التى يترددون عليها، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ (904 ألف جنيه) وسيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السيارة المضبوطة، وسيارة أخرى ملاكي "يعمل عليها أحد المتهمين" وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه، مُستغلين عمل أحدهم بالمحطة والذى قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين في الواقعة (بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات) وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقي المبلغ المالي.