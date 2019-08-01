قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي مهتم بملف الشباب منذ توليه السلطة، "شباب مصر بخير، النماذج اللي شوفناها في المؤتمر والجيش والشرطة، مش دول شباب برضه ولا الشباب هم المجموعات اللي قاعدة على فيس بوك تشتم في البلد وساخطة على البلد".

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عنده إيمان حقيقي بالشباب، وقدم التحية لفريق العمل المشارك في مؤتمر الشباب: "فريق البرنامج الرئاسي عمل واعي وفاهم وبيقدم نموذج جيد، ومأخدش حقه حتى الآن بشكل قوي، إلا لما يجي مؤتمر الشباب".

وتابع: "عاوزين الشباب خريج من الأكاديمية الوطنية يبقى موجود بشكل يومي وفي كل مكان، وميظهرش بشكل موسمي".

واختتم المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي، أمس، الأربعاء، حيث أعلن توصيات المؤتمر الشباب السابع، الذي يقام في العاصمة الإدارية:

أولا: تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين، وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.

ثانيا: تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

ثالثا: قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من شبابنا خلال المؤتمر والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع.

رابعا: تكليف رئاسة مجلس الوزراء لبحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة، على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم.

خامسا: إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال المنوذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تكليفات للحكومة وإطلاق "حياة كريمة".. السيسي يعلن توصيات مؤتمر الشباب