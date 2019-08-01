قال المهندس شادي ريان، خبير في السيارات، إن التخفيضات المتزايدة في السوق المصري شيء طبيعي، وهو ما سيظل فيه السوق ومرتبط بتحريك سعر الدولار، ومن المتوقع انخفاض الأسعار خاصةً على موديلات 2019 نتيجة نزول موديلات 2020، وانخفاض الدولار.

وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عربيتي" المذاع عبر قناة "راديو مصر"، أن ظاهرة الـ"over price" أو ارتفاع سعر بعض السيارت مرتبط بعدد طلبيات الشركات من الشركات الأم واقبال المستهلك عليها.

وأشار إلى أن السوق يتحرك بشكل إيجابي وتم تحريكة بنسبة 15% كمبيعات، مضيفاً أن معرض "أوتوماك فورميلا" سيزيد من حركة البيع في السوق، لما تقدمه الشركات من عروض للصيانة وخصومات علي السيارت.

وأكد خبير السيارات أنه خلال شهر أغسطس الجاري ستقدم الشركات عروضًا للصيف، وفي كل محافظات الساحل ستكون هناك عروض.