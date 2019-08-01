قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن مركز المنصورة للكلى له أكثر من 1200 بحث منشور في مجلات علمية عالمية.

ووجه غنيم، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، الشكر إلى دافعي الضرائب الهولنديين، "في كل جلسة ليا بشكر دافع الضرائب الهولندي إنه ساعدني في بناء المؤسسة دي لأنه اتبنى بمعونة هولندية، وحظنا كويس إنه اتعمل خارج القاهرة، واتعمل في أرض المعركة في الدلتا، ونسبة الإصابة في الدلتا مرتفعة".

وأوضح أن المركز مرتبط بجامعة المنصورة لأنه جزء من الجامعة، مشيرًا إلى أن مهام المركز كثيرة وهي علاج المرضى والتدريب والتعليم والبحث العلمي، "كنا حاطين هدف إن العلاج يكون مجانا وجيدًا".

وأشار إلى أن المركز توجه إليه أطباء يرغبون في التدريب بالمركز من دول عربية عدة خاصة تونس واليمن والسودان، فضلًا عن مجموعة ليست قليلة من الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وإنجلترا والسويد.