يستهدف برنامج «سكن كريم» توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى، وذلك فى أفقر 3 محافظات فى صعيد مصر، وهى: «أسيوط وسوهاج وقنا»، إلى جانب بعض قرى المنيا، ونجحت المبادرة فى بناء عدد من أسقف منزل، وتركيب وصلات مياه، وذلك بعد إجراء الأبحاث الميدانية لجميع الحالات والتأكد من احتياجها للمساعدات المقدمة.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة 480 منزلاً بـ"أسيوط وسوهاج".. وتوصيل 700 وصلة صرف فى قنا

وذكر تقرير لوزارة التضامن أن المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج فى محافظة أسيوط استهدفت تأهيل 825 منزلاً فى 45 قرية بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه، وإعادة تأهيل 380 منزلاً فى 18 قرية كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم دعم الأسقف ومد وصلات لمياه الشرب وإنشاء دورات مياه بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية التى تستهدف 445 منزلاً فى 27 قرية بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه، وذلك فى قرى الأقادمة، المسعودى، العامرى، نزلة القديم، البارود غرب، الكوردى.

وأشارت إلى أنه فى محافظة المنيا، استهدفت المبادرة 13 قرية على مستوى مراكز المحافظة، هى: كفر المغربى بالعدوة، وقرية الأمل بمركز المنيا، وقريتا السلام والنجاح ببنى مزار، والشيخ عبادة بملوى، والهمة1 بمركز مطاى، وزعبرة بدير مواس والشيخ مسعود بالعدوة والوفاء بسمالوط وجزيرة شيبة بأبوقرقاص وقرى «نزلة أولاد الشيخ، زاوية الجدامى، شارونة»، بمركز مغاغة.

أما فى «قنا»، فقالت الوزارة، إنه تم الانتهاء من 240 حالة وصلة نقية، ورفع كفاءة 35 منزلاً، وتوصيل 700 وصلة صرف من جملة 3800 حالة سيتم استهدافها، بإجمالى 4075 أسرة فى محافظة قنا، وأن الدعم متواصل للأسر الأكثر فقراً، حيث تم تركيب 17 سقفاً فى قرية أبومناع شرق، و18 منزلاً فى قوص، ووصلنا مياه شرب وصرف صحى فى دشنا ودندرة وبمراكز أخرى بالمحافظة كقرى فرشوط والحاج سلام.

وأضافت، إن تدخلات مشروع سكن كريم بمحافظة سوهاج استهدفت ١٠٠ منزل فى المرحلة الأولى وتستهدف ٣٩٢ فى الثانية، وتم الانتهاء من تطوير تلك المنازل بشكل كامل، كما تم تنفيذ ٩٠٠ وصلة صرف صحى، و٢٠ وصلة مياه نقية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف، وشمل العمل فى المنازل المطورة بناء أسقف، وحمامات آدمية، وتركيب أبواب وشبابيك، وبناء حوائط داخل ٧٥ قرية فى ١١ مركزاً ومدينة بالمحافظة، حيث تم تخصيص مليار و719 مليوناً و590 ألف جنيه منها لمحافظة سوهاج، وتم استهداف 77 قرية بها ومن بينها قرية الشيخ مكرم، سعد الله، أبوعزيز، أقصاص، العمور، الغريزات، بناويط.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الأسر التى تم تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج، والمصادر الأخرى المساندة للمشروع فى المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى، نحو 58 ألف أسرة فى أكثر من 200 قرية، كما بلغت التكلفة الإجمالية للتدخلات 371 مليون جنيه.