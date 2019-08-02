رئيس "التجمع": السيسي راهن في الإصلاح الاقتصادي على "جدعنة ولاد البلد"

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه مشروع وطني متكامل "عنده رؤية ومتحمس ليها"، لافتا إلى أن ملامح هذه الرؤية تتمثل في النهوض بالاقتصاد المصري مع قدر من العدالة الاجتماعية يسمح للاقتصاد بالانطلاق مع تأمين وحدة الشعب في مواجهة أي تدخلات خارجية .

وأضاف "عبد العال" خلال لقاء مع برنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على فهم المواطنين و"جدعنة ولاد البلد" عند اتخاذه قرار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إجراءات كان لا بد من اتخاذها.

واستطرد رئيس حزب التجمع: إذا كانت المؤشرات الاقتصادية العظمية تساوي سعادة الشعب المصري، فسأوافق عليها، وإذا لم تحقق سعادته بالشكل الكامل علينا البحث في الأسباب.