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رئيس "التجمع": السيسي راهن في الإصلاح الاقتصادي على "جدعنة ولاد البلد"

رئيس "التجمع": السيسي راهن في الإصلاح الاقتصادي على "جدعنة ولاد البلد"

مُسن يصنع من الحرير لوحات: "من كتر ما كتبت القرآن.. حفظته"

مُسن يصنع من الحرير لوحات: "من كتر ما كتبت القرآن.. حفظته"

فيديو.. خالد الجندي يحذر من استغلال حياء الناس: ما تضغطش على حد بيتكسف

فيديو.. خالد الجندي يحذر من استغلال حياء الناس: ما تضغطش على حد بيتكسف

دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية: "ادعولي"

دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية: "ادعولي"

مصرية تتهم زوجها بضربها وسرقة خاتمين من الذهب و400 دينار في الكويت

مصرية تتهم زوجها بضربها وسرقة خاتمين من الذهب و400 دينار في الكويت

الهضبة يطل بملابس صيفية في البوستر الثاني لألبومه "أنا غير"

الهضبة يطل بملابس صيفية في البوستر الثاني لألبومه "أنا غير"

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مُسن يصنع من الحرير لوحات: "من كتر ما كتبت القرآن.. حفظته"

مُسن يصنع من الحرير لوحات: "من كتر ما كتبت القرآن.. حفظته"

السعودية: رؤية هلال شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى 11 أغسطس

السعودية: رؤية هلال شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى 11 أغسطس

أعطاه السيسي الكلمة بعد مقاطعته.. منسق بـ حياة كريمة: الريّس زود حماسي

أعطاه السيسي الكلمة بعد مقاطعته.. منسق بـ حياة كريمة: الريّس زود حماسي

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

3 سنوات من الثأر و6 ضحايا.. تفاصيل قتل شاب بالرصاص أمام جامعة القاهرة

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

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