قدم الدكتور أيمن رفاعي، نائب مدير مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عدة نصائح، لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، منها الشرب الكثير للمياه، واتباع العادات الغذائية السليمة، وتجنب السِّمنة.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة "DMC"، إلى أن ارتفاع ضغط الدم والسكر من أهم مسببات أمراض الكلى.

ونصح أيضًا مرضى حصوات الكلى المتكررة، بشرب كميات كبيرة من المياه وعلاج أي التهابات يُصابون بها في مجرى البول، حتى لا تتطور لتصبح مرضًا مزمنا يؤدي إلى الفشل الكلوي.

وفي سياق متصل، عرض البرنامج نصائح أخرى للحفاظ على الكليتين، منها تجنب الموالح وتحديد استهلاك البروتينات والحرص على تناول لتري أو 3 لترات من المياه بشكل يومي، وتجنب تناول المسكنات لفترة طويلة بشكل يضر الكليتين، مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه يوميا وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.