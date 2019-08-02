يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 24 - 36

الإسكندرية 25 - 31

شبين الكوم 24 - 36

طنطا 24 - 35

دمنهور 25 - 33

بلطيم 24 - 31

مطروح 24 - 31

السلوم 22 - 33

سيوة 25 - 39

بورسعيد 25 - 32

دمياط 25 - 31

الزقازيق 24 - 36

الإسماعيلية 23 - 38

السويس 24 - 37

العريش 23 - 33

رفح 23 - 32

رأس سدر27 - 38

نويبع 28 - 37

الوادي الجديد 24 - 44

شلاتين 29 - 37

حلايب 30 - 34

كاترين 19 - 33

الطور 26 - 37

شرم الشيخ 28 - 40

الغردقة 28 - 41

مرسى علم 28 - 39

الفيوم 24 - 39

بنى سويف 24 - 39

أسوان 28 - 44

أبوسمبل 25 - 42

المنيا 24 - 39

أسيوط 24 - 41

سوهاج 26 - 41

قنا 26 - 42

الأقصر 29 - 43

رأس حدربة 29 - 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 - 41

المدينة 28 - 43

الرياض 28 - 45

أبوظبي 32 - 42

الدوحة 34 - 44

الكويت 33 - 49

دمشق 18 - 37

بيروت 26 - 31

عمان 18 - 32

القدس 19 - 29

تونس 27 - 41

غزة 23 - 31

بغداد 28 - 46

الخرطوم 27 - 37

طرابلس 23 - 34

الجزائر 23 - 29

الرباط 20 - 26