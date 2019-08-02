منها ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي.. "الوزراء" يرد على 12 شائعة

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عاجل.. سقوط 5 صواريخ قرب القرداحة مسقط رأس بشار الأسد

عاجل.. سقوط 5 صواريخ قرب القرداحة مسقط رأس بشار الأسد

آلية عمل لتعبئة أسطوانات الغاز في بئر العبد.. واحتياطات لسد العجز

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مصر تبلغ إثيوبيا بـ رؤيتها حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

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