أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العام الدراسي الجديد، سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بحوالي 185.5 مليون جنيه.

وقال محافظ القاهرة فى تصريحات إن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع في إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الأحياء، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهمات المجتمع المدني، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية .

موضحا أن تلك المدارس موزعة بعدد من الأحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر، وانضمام عدد منهم لإدارتي القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.

وأضاف أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة ، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيا ودعمها بالأجهزة التي تساعد علي تيسير العملية التعليمية ،بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

وأكد عبد العال أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصلا للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم أساسي وتجريبي وإعدادي وثانوي عام وصناعي، إلى جانب تخصيص بعضها لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم، وبالإضافة إلى الإنشاء الجديد للمدارس تم إجراء تجديد وإحلال كلي لمدرستين بحي روض الفرج بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا هما مدرسة التربية الحديثة الإعدادية بنين ومدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية بقدرة 14 فصلا جديدا بعد التوسعات لخدمة أهالي المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية.