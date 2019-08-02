روى مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، عضو مجلس النواب، أسباب انقطاع البث التليفزيوني أثناء صلاة الجمعة بمسجد الحسين حيث كان وزير الأوقاف مختار جمعة يلقي الخطبة، مؤكدًا أنه كان يؤدي الصلاة اليوم في المسجد نفسه.

وكتب "بكري" ثلاث تغريدات متتالية على حسابه على موقع "تويتر"، روى فيها وقائع ما حدث في المسجد، قال فيها "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعة تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء".

وتابع: "فقد كنت حاضرا في المسجد وما حدث أن عطلا فنيا طرأ على سيارة البث الخارجي، ما تسبب في عدم نقل الخطبة تليفزيونيا، ولكنها نقلت كاملة بواسطة الإذاعة، وليس صحيحا أنه كانت هناك محاولة لاقتحام المسجد".

وأضاف: "كل مافي الأمر وقد كنت موجودا في الصف الأول، قام أحد المصلين محاولا المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين، فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر، انتهت الصلاة وفوجئنا بالشائعات الكاذبة التي لا أساس لها".

وكانت وزارة الأوقاف نفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين بمحافظة القاهرة، أثناء إلقاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الخطبة هناك، مؤكدة أن سبب توقف البث، انقطاع الكهرباء في سيارة البث التلفزيوني.