أصيب 7 أشخاص، في حادثي سير، وقعا، صباح اليوم الجمعة، الأول بين سيارة ملاكي وربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، والثاني إثر تصادم سيارتين نقل، على طريق الزعفرانة، بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم "13391" أسيوط، بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد نفق سنور اتجاه بحري.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، وهم:

1- مونيكا رضا رمزي، 20 سنة، مقيمة أسيوط، جرح في الرأس.

2- مريم رضا رمزي، 16 سنة، مقيمة أسيوط، اشتباه كسر في القدم اليسرى.

3- إيرين يوسف يعقوب، 49 سنة، جرح قطعي في الوجه.

4- رضا رمزي جرس، 61 سنة، اشتباه كسر في القدم اليسرى.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة ذاتها، بلاغًا، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتي نقل، أرقام "4765 ع ج ق" و"4927 ن م ا' عند الكيلو 50 طريق الزعفرانة.

وانتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 3 أشخاص، ولكنهم رفضو الانتقال إلى المستشفى، وهم:

1- مصطفى فواد مصطفى، 28 سنة، مقيم الغربية.

2- عماد رشاد عبد المقصود، 28 سنة، مقيم الغربية.

3- محمود صابر شحاته، 30 سنة، مقيم ملوي في المنيا.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.