أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، على أهمية دور الجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية، ومشاركة أجهزة المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك في ختام عمل القافلة الطبية التي نظمتها كلية الصيدلة بجامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة في منطقة المحروسة بمدينة النهضة التي استمرت لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لأهالي المنطقة في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية، وصيدلية لصرف الدواء بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة كانت تقوم بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعي للحالات التي تحتاج فحوصات أشمل، وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من3500 مواطن وعمل التحاليل اللأزمة لأكثر من 600 مواطن، إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية لأكثر من 5000 مواطن بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

وثمن المحافظ، دور مؤسسة بلان والتي قامت بتنظيم العديد من الأنشطة الخيرية وقدمت الدعم والرعاية للأسر الفقيرة، ونظمت حملات توعية عن النظافة وورش عمل ترفيهية للأطفال بمنطقة المحروسة بالنهضة بحي السلام 2، بغرض تغيير سلوك الإنسان إلى الأفضل ونقله إلى بيئة حضرية جديدة مختلفة عن السابق.