ينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، وذلك في بغداد، يوم الأحد المقبل، لبحث العديد من القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم.

وقال الدكتور أحمد الصحَّاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الاجتماع سيناقش تعزيز العلاقات العربيّة، "والتي تمثل هدفا رئيسا في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وتابع الصحاف، في بيانه الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، "سيتبادل المُجتمِعون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الاجتماع يعبر عن "حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربيّة عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنيّة الهاشميّة الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشترَكة".

وكان السفير العراقي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، قد التقى الأمين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبدالفتاح، بحضور مدير المراسم لرئاسة الوزراء العراقي أبوالفضل عباس.

وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق آفاق التعاون المشترك على كل الصُعد وضرورة تفعيل آليات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي من المؤمل عقدها قريبا، فضلا عن عقد الاجتماع الرباعي، الذي يضم وزراء التجارة والنقل والبترول في بغداد بنهاية شهر أغسطس الجاري، وأكدا ضرورة عقد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.