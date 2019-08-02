فيفي عبده: قطعت إجازتي في الساحل لحضور عزاء والدة هالة صدقي

حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة هالة صدقي، في قاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم بالمرعشلي، وذلك عقب أيام من وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

وقالت عبده لـ"الوطن"، إنها قطعت إجازتها في الساحل الشمالي، وعادت سريعا إلى القاهرة لحضور مراسم عزاء والدة الفنانة، متابعة: "هالة دي حبيبتي وصديقتي، وجدعة جدا".

وظهرت عبده بنظارة طبيبة وأزياء سوداء خلال العزاء، وذلك عقب قضائها إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وبدأت قبل قليل مراسم عزاء والدة الفنانة هالة صدقي في قاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم بالمرعشلي.

وانهارت "صدقي" من البكاء خلال استقبال المعزيين بالكنيسة. وكانت الفنانة هالة صدقي أعربت عن صدمتها، عقب معرفتها بوفاة والدتها، مساء أمس الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، مشاركة جمهورها صور بأزياء فاتحة اللون أمام الشاطئ، منذ أكثر من 20 ساعة.

وقالت هالة صدقي، لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن تمت مساء أمس، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.