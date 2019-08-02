قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن دول العالم تسعى إلى خفض استهلاك الفرد إلى 25 جراما من السكر في اليوم.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن السكر يسمى بالسعرات الخاوية، لأنه يقدم سعرات حرارية بلا مادة غذائية.

وتابع أن تناول زجاجة من الصودا مقدارها 250 ملي جرام يوميا، يرفع نسبة الإصابة بالسكر من 16% إلى 28%، مشيرا إلى أن الزجاجة الـ330 ملي جرام تحتوي على 9 معالق سكر بما يعادل 36 جرام سكر.