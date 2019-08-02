بدأت محافظة القاهرة اتخاذ كل الإجراءات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات في مديريات الطب البيطري والصحة وهيئة النظافة وفتح الحدائق والمتنزهات والتأكد من صيانة الألعاب أمام الجمهور، علاوة على التشديد على توفير كل وسائل الأمان في الأتوبيس النهري.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي والتعامل معها على الفور، فضلا عن التشديد على رؤساء الأحياء بالتصدي لأي مخالفات بناء وخلافه أو إشغالات خلال فترة العيد ومنع تواجد أي مخلفات بالشوارع، خلال أيام العيد، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بكل المديريات الخدمية بنطاق المحافظة من أوقاف وصحة ونظافة وطب بيطري.

ووجه رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة في محيط ساحات العيد والمواقع السياحية والأثرية وإزالة المخلفات باستمرار، فضلا عن فتح المجازر وتحديدا مجزر البساتين مجانا أمام المواطنين.

وِأشار إلى أهمية دور مديرية التموين مع مباحث التموين والطب البيطري في تكثيف الحملات التموينية والتفتشية على الشوادر، للتأكد من سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية، وتوافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، وانتظام عمل المخابز مع توفير أسطوانات البوتاجاز.

وأكد أن هيئة النقل العام عليها دور كبير في توفير أتوبيسات لخدمة المواطنين، خلال زيارة المزارات السياحية والمتنزهات، والتنسيق مع الشرطة لتأمين الحدائق.