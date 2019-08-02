قال أحمد عطا، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية والباحث فى منتدى الشرق الأوسط، إن الإرهابي هشام عشماوي كُلف بـ3 تكليفات رئيسية بعد ثورة 30 يونيو، وبعدما بايع الإرهابي أيمن الظواهري، وأسس تنظيم المرابطين على الحدود مع سوريا مع مرعي زغبة مسئول تنظيم القاعدة في تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه كُلف بالقيام بعمليات مسلحة تستهدف إعادة "المعلم فوزي"، مشيرًا إلى أن هذا الاسم الحركي لمحمد مرسي العياط، حيث كلف الظواهري عشماوي بإعادة مرسي إلى الحكم.

وتابع، أن التكليف الثاني الصادر لعشماوي كان إعادة تكوين تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال إفريقيا، مشددًا على أنه أخطر التكليفات التي كُلف بها، حيث جمع عددا من عناصر التنظيم، ودربها مع تنظيمه "المرابطين"، داخل الأراضي الليبية، حيث درب الإرهابيين الذين استهدفوا ستاد باريس في فرنسا ومسرح باتاكلان.

وأشار إلى أن عشماوي حصل على تمويلات من جهات مختلفة، كان أولها التجارة المحرمة "الأعضاء البشرية والمخدرات"، حيث انتهج هذا التقليد منذ عام 2014 عندما كان عضوا في داعش، كما حصل من وحدة الأموال الساخنة في جهاز أمن الدولة القطري، على 200 مليون دولار في محاولة لإعادة إحياء تنظيم القاعدة في الصعيد وشمال سيناء.