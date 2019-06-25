أكدت مصادر مُطّلعة بأن الإرهابي هشام عشماوي، تتم إعادة محاكمته "حضوريًا" على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها "غيابيًا"، تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وقالت المصادر إنَّ ذلك يتم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإعادة محاكمته حضوريًا في القضايا المذكورة أمام القضاء العسكري.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية لها في مدينة درنة الليبية.

وسلّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي إلى جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.