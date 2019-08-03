أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، حاجتها لشغل وظيفتين إداريتين، يمكن التقدم لها عبر موقع الوظائف الحكومية، وهما كالتالي: مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني.

شروط التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية:

القدرة على القيادة والتوجيه.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

مدة الخبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تجاري عال تخصص مناسب لطبيعة العمل.

شروط التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني:

أن يجتاز المتقدم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عمل الوظيفة.

​​القدرة على القيادة والتوجيه.

مدة الخبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

الأوراق المطلوبة:

تقسم الأوراق المطلوبة على 7 ملفات أصل وأربع صور وتحتوي على التالي:

بيان الحالة الوظيفية، على أن يكون معتمدا وظاهرا فيه التأهيل العلمي.

تقارير عملية عن الأداء في آخر 3 سنوات سابقة للتقديم.

أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز – خطابات شكر وتقدير أو أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

الخبرة النوعية والزمنية.

الوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم.

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة.

شهادة من الشئون القانونية بموقف المتقدم من الجزاءات أوالإحالة النيابية الإدارية أو المحكمة التأديبية أو العامة.

ما يفيد الاشتراك بالمؤتمرات المحلية والدولية وإعداد البحوث والدراسات.

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت.

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية أو القيادية السابقة، ومقترحات التطوير على الوظيفة المتقدم لها، مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

على أن تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد باسم السيد الوزير محافظ الأقصر، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، عدا يوم الجمعة والعطلات والإجازات الرسمية.

وذلك على أن يكون آخر ميعاد للتقديم يوم 26 أغسطس 2019.