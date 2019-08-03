فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص - سبق اتهام أحدهم فى قضيتين آخرهما "سرقة متنوعة" - بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبى "كسر القفل- كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة".. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- مقص حديدى- عتلة حديدية)، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، واعترفوا بإرتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم بإرشادهم ضبط (12 شاشة عرض تليفزيون – 7 جهاز كمبيوتر "لاب توب" – 11 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" – 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" - 4 ريموت كنترول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وكذا ضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.