قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر من أوائل دول العالم التى فكرت في تطبيق تأمين صحي شامل عامل ١٩٦٤، لتنشئة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف "معيط"، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد قبل قليل، أن القدرات المالية وقفت عائق أمام تحقيق قدرات المصريين بالشكل المأمول، وهو ما يتم تغييره في "المنظومة الجديدة".

وأوضح أن كثيرا من المصريين بمختلف فئاتهم لا يخضعون للتأمين الشامل، ويتم ضم جميع المصريين لها في كل محافظة يتم تطبيق المحافظة فيها. وقال إن هناك 3 هيئات للعمل على التأمين بدلا من هيئة واحدة مثقلة بكل المسؤوليات حاليا.

وأوضح أنه حينما عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي وقلنا له إننا نحتاج لإرادة سياسية، ووجه بتحريك الملف، وهو حلم لم يكن حقيقة إلا بالإرادة السياسية للرئيس السيسي.