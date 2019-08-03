أصيبت ممرضة بمستشفى بني عبيد التخصصي، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالتسمم جراء محاولتها الانتحار، بتناول "الحبة القاتلة" والتي تستخدم في حفظ الغلال، لمرورها بضائقة مالية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام، بوصول "س. ا. ر.، 33 سنة ممرضة بمستشفى بني عبيد التخصصي، ومقيمة بمدينة بنى عبيد، تعاني من أعراض التسمم.

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال أسرتها أكدوا في محضر الشرطة، أنها ابتلعت قرصا يستخدم في حفظ الغلال، لمرورها بضائقة مالية.

وأكد مصدر طبي لـ"الوطن" أنه جرى استقبال الحالة في مستشفى دكرنس العام، واتخاذ الإجراءات الطبية لإسعافها، وتحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج، وأنها لا تزال على قيد الحياة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.