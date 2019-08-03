قال مصدر مسئول بكلية البنات بجامعة عين شمس، إن معامل الكلية شهدت اليوم إقبالا ضعيفا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، في اليوم الرابع لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019-2020، بخلاف الأيام الأولى التي شهدت إقبالا كثيفا.

وأضاف المصدر لـ" الوطن"، أن الطلاب اعتمدوا معظمهم على تسجيل رغباتهم في البيت أو مراكز الإنترنت " السايبر"، مرجعا ذلك إلى كبر سنهم ووعيهم واعتمادهم على أولى أيام التسجيل للرغبات، موضحا أن الكلية قامت بتوفيرمعملين لتسجيل الرغبات، لافتا إلى إن كل معمل يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي ، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشاكل بشأن تسجيل الرغبات بمعامل الكلية.