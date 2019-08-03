كشف السلطات الأيرانية، أن السلطات السعودية وافقت على طلب طهران بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية، وأن وزیر الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، رحب باستئناف إیفاد الزوار الإيرانیین إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشین ممثلیة إيرانية في سفارة سویسرا شخصیا، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وقال الوزیر السعودي إن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات أکثر، ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم، وأن تأشیرات دخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.

من جانبه، قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان، خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي، إن "الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج الإيرانيين من شروطنا لاستئناف العمرة"، مشددا على أن الخطوة الأولى في هذا الشأن هي افتتاح قنصلية أو مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في السعودية.