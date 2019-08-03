جامعة عين شمس تعلن شروط القبول للتحويلات وطلاب الدمج

تبدأ جامعة عين شمس، غدا الأحد، في استقبال طلبات الراغبين في التحويلات للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بمقر مبنى "هـ" بالمدينة الجامعية طلبة.

وبالنسبة لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة، أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تخصيص شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى.

وتم توفير أماكن للاستراحة والانتظار وكذلك توفير كافة الخدمات التى تكفل راحتهم تسهيلاً لعملية التقديم، كما تم الإعلان باللوحات الإرشادية عن شروط القبول وطرق التقدم وتوفير النماذج الخاصة بالتقديم والرعاية الخاصة لهم.

وعن الكليات المتاحة لهم كليات الآداب والحقوق والتجارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والآداب والألسن للطلاب المكفوفين، والأداب بقسمى (التاريخ _الاجتماع)، فضلاً عن استحداث نظام بكلية التجارة لطلاب الدمج حتى تتوافق مع احتياجتهم وتتم امتحاناتهم وفقاً للنظام الأمريكى.