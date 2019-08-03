فاز المحاسب عمرو أبو العيون عبد الناصر، برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، وأعلنت النتيجة عقب انتهاء أعمال جلسة الإجراءات لانتخاب أعضاء هيئة المكتب لرئاسة مجلس الإدارة.

وأسفرت نتائج انتخابات أعضاء هيئة مكتب الغرفة التجارية التي أجريت اليوم على منصب رئيس مجلس الإدارة عن فوز المحاسب عمرو أبو العيون بمنصب رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، بحصوله على 15 صوتاً مقابل صوت واحد لمنافسه مصطفي أحمد محمود الصدفي.

وقال المحاسب محمود ثابت القائم بعمل أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إن من فاز بعضوية المجلس هم كلا من علي عبد العزيز أحمد الشريف، بمنصب النائب الأول، والدكتور الحلفاوي محمد خليل، بمنصب النائب الثاني، ومحمد كمال أحمد، بمنصب أمين الصندوق، وأحمد محمود أحمد حسن، بمنصب أمين الصندوق المساعد، وعماد الدين أحمد تغيان، بمنصب سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة، وجميعهم بالتذكية.

وأوضح ثابت، أن مصطفي أحمد محمود الصدفي قدم استقالته عقب انتهاء أعمال الجلسة الإجرائية بساعة.