قال خالد جمال عبد الناصر، متطوع في حملة "حياة كريمة" في أسيوط، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تضم 25 قرية من أسيوط، والتي تعد من أفقر المحافظات وفق آخر إحصائية.

وأضاف عبد الناصر، خلال لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، اليوم السبت، أنه تم عمل رصد لاحتياجات هذه القرى فور تكليف الرئاسة لبدء عمل المبادرة حيث انقسمت لاحتياجات البنية الأساسية مثل الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأشار إلى أن الرصد شمل الاحتياجات الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات والمخابز وسكن كريم، لافتا إلى أن الصعيد فقير في الخدمات منذ فترة طويلة: "ممكن يكون فيه بيت حالته المادية كويسة ولكن مش لاقي خدمة في القرية المتواجد فيها".

وأكد المتطوع في حملة "حياة كريمة" أن نقص الخدمات أحد أهم أسباب هجرة المواطنين من الصعيد إلى القاهرة والوجه البحري.