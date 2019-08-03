بعد مرور 5 أيام.. تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء اليوم، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محطة بنزين بالهرم، وسرقة 350 ألف جنيه.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث أن منفذي الواقعة، 6 متهمين ملثمين، نفذوا الواقعة وكانوا مدججين بالأسلحة النارية، وتم القبض على 5 متهمين، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الهارب.

وتمكنت القوات من تحديد هويتهم وانطلقت عدة مأمورية من مباحث الجيزة، بالتنسق مع قطاعات الأمن بالوزارة، وضبطت المتهمين في الأماكن التى يترددون عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت بلاغا من صاحب محطة بنزين بالهرم، بتعرضه للسرقة على يد 3 أشخاص مجهولين ومسلحين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، وقامت بمعاينة مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين خلال 72 ساعة.