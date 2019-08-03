وزير المالية: "التأمين الشامل مش هيخليكم تلفوا حوالين نفسكم لو حد تعب"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الشامل يرفع العبء على المواطنين بشكل كبير من خلال التأمين على الأسر بالكامل، مؤكدًا أن العامل الذي يتقاضى مبلغ مثلا 1000 جنيه، سيتكفل هو بدفع 1% من راتبه للتأمين الصحي، وسيقوم صاحب العمل الخاص به بدفع 3% للتأمين الصحي.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الشخص يقوم بدفع تأمين بقيمة 3% من راتبه من أجل التأمين على زوجته إذا كانت لا تعمل، و1% لكل طفل من أطفاله من أجل تغطية كل الأسرة.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل يزيل عبء المواطنين وقلقهم بشأن الأموال التي ستدفع للأطباء حال مرضهم، مضيفًا :" فيه ناس ممكن تقول لو اتخصم مني الفلوس بتاع التأمين الصحي وأنا لم أصاب بأي مرض ، يبقى كده الفلوس راحت عليا، لأ.. بقولهم كده تفكيرهم غلط، لأنه نظام تكافلي، كلنا بنتكفل بعض".

وأوضح وزير المالية: "النظام ده حماية لقدر الله من أي مرض، متبقاش تلف حوالين نفسك تجيب فلوسها منين لو حد تعب، النظام تأميني ويقدم جودة وخدمة عالية جدًا".