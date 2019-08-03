قال محمد موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضم أكثر من 25 حزبا سياسيا من كافة التيارات إضافة إلى عدد من الشباب السياسيين: "استحالة يقدر حد يوجه كل العدد ده على اختلافه"، مؤكدا أنه لم يوجهه أحد خلال جلسات مؤتمر الشباب لطرح أو عدم طرح موضوعات معينة.

وأضاف موسى خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، اليوم السبت، أن التنسيقة تمثل صورة جديدة للعمل السياسي في مصر، وتضم سياسيين لمناقشة الأرقام والرؤية العامة للدولة: "مش مجرد الانتقاد وخلاص".

وأشار إلى أن ردود حكومة المحاكاة في مؤتمر الشباب كانت عظيمة، لافتا إلى أنه اتفق مع أطروحات الشباب في الملف الاقتصادي: "مكنش هدف الحوار إحراج الحكومة، ولكن الهدف هو طرح وجهات نظر لإحداث حالة تكاملية لشيء تستفيد منه الدولة".