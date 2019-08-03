استعرض الإعلامي عمرو أديب، الخبر الذي نشره الموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، بشأن تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن حذف 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، بعنوان "التموين" تحذف 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز: تأكدنا من عدم استحقاقهم.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه لو اشترى كل شخص من هؤلاء 10 أرغفة خبز، لكان هذا يعني أن 80 مليون رغيف يذهب يوميًا إلى غير المستحقين للدعم.

وتابع، أن حصول المواطنين على السلع التموينية حق مقدس، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المواطنين لا يستحق الحصول على هذا الدعم.

وأوضح "أديب"، أن المحذوفين من قوائم الدعم لا يستحقونه: "كان في واحد عنده 3 عربيات ومصر ياخد تموين الغلابة، ومش من حقه إنه ياخد الرغيف ويديه لحد".

وأشار، إلى أن عدد سكان مصر كبير للغاية، حيث يحصل ثلاثة أرباعهم على الدعم: "حرام، نرحم البلد، واللي بيدفع فاتورة موبايل أكتر من 800 جنيه ياخد تموين ليه؟!"

وواصل: "هناك من يحصل على الدعم ويفرط فيه، ويبيعه، ويديه لمزارع الفراخ، لكن غالبية المواطنين يستحقون الدعم".

وأكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنَّ هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، مبينًا أنَّه لا يتمّ حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه الدعم.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي سابق: "كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريًا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، واكتشفنا إن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة".