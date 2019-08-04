يزور حقائق لصالح إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لإلغاء تصوير فيلم "جابر"

كشف الفنان علي عليان، الممثل الرئيسي المنسحب من الفيلم الأردني "جابر"، عن التفاصيل الكاملة حول أسباب انسحابه، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، موضحا أن صدور قرار، أمس، بوقف استكماله، لأن السيناريو كان يشير إلى أحقية اليهود وإسرائيل في فلسطين وجنوب الأردن.

وأضاف "عليان"، أن الفيلم رغم أنه كُتب بأياد عربية، إلا أنه كان يؤكد أحقية إسرائيل في كل من فلسطين ومنطقة البتراء بالأردن، موضحًا أنه على الرغم من أن إنتاج الفيلم، أردني، إلا أن هناك أشياء تُدار في الخفاء لا يعلم أحد ما هي، كما أن طاقم العمل أردني بالكامل، بجانب شخصيات أجنبية لها أدوار داخل السيناريو.

وأشار إلى أنه لم يتم تصوير أي مشهد من الفيلم حتى الآن، وكان الجميع في فترة قراءة النص، مؤكدًا أنه عندما تحدث مع المخرج حول فكرة الفيلم، قال له إنها حقائق تاريخية لا يمكن إنكارها، وأن هذه وجهة نظره.

وأكد علي عليان، أن الفيلم يتحدث عن مغالطات لا علاقة لها بتاريخ المنطقة، ويوثق العصور على حجر مكتوب عليه باللغة العبرية في جنوب الأردن، وأن اليهود مكثوا في هذه المنطقة 1200 عام، وهذه مغالطة كبيرة.

وواصل حديثه: "كلنا أخدنا موقف بالانسحاب من الفيلم، والإعلان عن موقفنا الرافض لتنفيذه، وتم تشكيل رأي عام من أجل إفشال مشروع الفيلم حتى لا يخرج للنور"، مؤكدًا أن هذا الفيلم جاء بالتزامن مع ظهور مجموعة من المتطرفين اليهود يؤدون صلاة في قبر هارون جنوب الأردن وانتشر بشكل كبير وأخذ صدى واسع أمام المجتمع الأردني.

وأوضح أن المنظمات المجتمع المدني وقفت إلى جانبهم في هذا الموضوع، وإظهار الرفض للفيلم، كما أصدرت نقابة الفنانين، بيانًا، للوقوف على سيناريو العمل، وشكلت لجنة من كبار الفنانين والكتاب، وجميعهم رفضوا السيناريو المطروح، والمادة التاريخية الموجودة فيه.