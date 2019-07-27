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اسلام جابر

نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد.

ووجاء توقيع اللاعب على عقود اضمامه للقلعة البيضاء، بعد جلسة عُقدت مع نجلي رئيس الزمالك، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من مباراة الأهلي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في التعاقد مع إسلام جابر من صفوف فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال يلعب بموجبها خمسة مواسم.

وكان إسلام جابر محط اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في الظفر بخدمات اللاعب، بداية من الموسم المقبل.

وتستعرض "الوطن سبورت"، أرقام إسلام جابر مع الفرق التي انضم إليها، قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع أبناء قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل.

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وجه لاعب النادي الأهلي السابق، ومصر المقاصة حاليًا، ميدو جابر، رسالة لإسلام جابر، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، عقب توقيعه للأبيض.

وقام ميدو جابر بنشر صورة جمعته بإسلام جابر عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" وكتب عليها:"ألف مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك مبروك يا سلم".

لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لإسلام جابر بعد انتقاله للزمالك

حسام البدري

انهى رئيس الزمالك اتفاقه مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، على تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي، أن رئيس الزمالك عقد جلسة مع حسام البدري، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية، على أن يتولى "البدري" قيادة الفريق عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غدا الأحد في الجولة الأخيرة للدوري العام، والذي حقق الأحمر لقبه يوم الربعاء الماضي، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يتفق مع حسام البدري لتولي تدريب الفريق بعد القمة

اقترب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا لخالد جلال المدير الفني الحالي.

ووفقا لمصادر داخل النادي، تأكد عقد رئيس النادي الأبيض جلسة مع "البدري" خلال الساعات الماضية، وتم الاتفاق بينهما على تولي تدريب الزمالك عقب مواجهة الأهلي المقرر لها بعد غدا الأحد في الجولة الأخيرة للدوري العام.

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أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي السابق، علي تمسكه بأهلاويته أمام الجميع، وأنه يتشرف كونه مدرب أهلاوي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "أؤكد للمرة الثانية إن نادي الزمالك والأهلي أحق بأولاده، أنا لاعب ومدرب أهلاوي وإنتمي لنادي الأهلي".

وأضاف: "تمسكت بأهلاويتي أمام الجميع، وسط ترشحي لتدريب الزمالك، أنا مدير فني إنتمي للنادي الأهلي، وهذا شرف لي".

يذكر أنه تردد في الفترة الأخيرة إنباء عن مفاوضات نادي الزمالك مع حسام البدري، لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

خاص.. حسام البدري عن مفاوضاته مع الزمالك: أتمسك بأهلاويتي