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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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حذف غير المستحقين.. التحول الرقمي يمهد طريق وصول الدعم لـ أهله

حذف غير المستحقين.. التحول الرقمي يمهد طريق وصول الدعم لـ أهله

اليوم.. بدء تسليم 336 وحدة سكنية من مشروع دار مصر في القاهرة الجديدة

اليوم.. بدء تسليم 336 وحدة سكنية من مشروع دار مصر في القاهرة الجديدة

"عبدالله" يهاجر من القاهرة إلى سيوة من أجل طعام صحى

"عبدالله" يهاجر من القاهرة إلى سيوة من أجل طعام صحى

يزور حقائق لصالح إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لإلغاء تصوير فيلم "جابر"

يزور حقائق لصالح إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لإلغاء تصوير فيلم "جابر"

"ثلاثاء وأربعاء وجمعة".. أيام مقاومة الاحتلال تبدأ بالمقاطعة من رام الله

"ثلاثاء وأربعاء وجمعة".. أيام مقاومة الاحتلال تبدأ بالمقاطعة من رام الله

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

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"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

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