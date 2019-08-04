كشف الفنان المصري محمد كريم، عن تفاصيل مشاركته للفنان العالمي نيكولاس كيدج، في فيلم "A score to settle"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، حيث أوضح أن رحلته في السينما الأمريكية لم تكن سهلة على الإطلاق، بل واجه صعوبات كثيرة.

وأضاف "كريم"، أنه كانت لديه أولوية مهمة جدًا عندما رأي سيناريو الفيلم، وهو الابتعاد بقدر المستطاع عن أدوار النمطية، حيث أن كافة الأدوار التي تُعرض عليه كانت إما متطرف أو إرهابي،: "ميصحش أعمل حاجات زي كده كتير"، موضحًا أن أهم ما يميز دوره في فيلم "A score to settle" هو بعده عن النمطية التي كان يقوم بها.

واستطرد: "أول ما عرفت إن الدور بقى بتاعي، دي كانت سعادة كبيرة، وخضَّة في نفس الوقت، تعمدت في أثناء التصوير إني محطش في دماغي إني قدام نجم عالمي زي نيكولاس كيدج، كنت شايل ده من دماغي تماما، عشان أقوم بدوري على أكمل وجه دون خوف".

وأوضح أن نيكولاس كيدج شخصية لطيفة جدًا، ويضحك ويقوم بـ"الهزار" كثيرا بعد تصوير مشاهده: "قعد يتكلم معانا ويقول إن له أصدقاء كثيرين في الشرق الأوسط، وهو من أكتر فناني هوليوود اللي بيحب يقعد يتكلم معانا، وكمان بيحب يدخل يخلص فيلمه ويخرج".