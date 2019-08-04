بالأسماء.. حركة تنقلات لـ15 قيادة أمنية في الجيزة.. والإبقاء على رؤساء المباحث

اعتمد اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات وترقيات داخلية بين ضباط المديرية.

وجاءت حركة التنقلات والترقيات على النحو التالي:

1- تولي العميد بهاء الدين سالم رئيسا لمباحث المعلومات.

2- العميد أحمد قنديل رئيسا لشرطة المرافق.

3- العميد خالد عبد المتعال رئيسا للوحدات.

4- العميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة.

5- العقيد عبد الحميد السبكي رئيسا لمباحث النشل.

6- العميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات.

7- المقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن.

8- تعيين المقدم محمد المسلمي رئيسا لمباحث المساعدات الفنية بمكتب مدير المباحث، بعد أن كان معاونا في مباحث الشيخ زايد.

9- العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، بعد أن كان يشغل منصب مفتش مباحث العياط والبدرشين.

10- العميد محمد حسن رئيس مباحث الطرق والمنافذ.

11- العقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت.

12- العميد محمد يوسف رئيسا لمباحث مكافحة المخدرات.

13- نقل المقدم إكرامي البطران، من عمله كرئيس لمباحث قسم ثالث أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز أبو النمرس.

14- تولي المقدم هاني عماد رئيسا لمباحث أبو النمرس.

15- نقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر.

وجدد اللواء محمود السبيلي، الثقة، في رؤساء مباحث ومفتشي أقسام الشرطة، وهم:

1- العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة.

2- العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة.

3- العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة.

4- العقيد محمد غراب وكيل فرقة الغرب.

5- المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم.

6- المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة.

7- المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي.

8- المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.

9- المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة.

10- المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر.

11- المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم.

12- المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة.

13- المقدم أحمد صبري رئيس مباحث الشيخ زايد ثان.

14- المقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد أول.

15- المقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف.

16- المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط.

وجاء الإبقاء على رؤساء المباحث، نتيجة للعمل الذي قاموا به خلال الفترة الماضية، والنجاحات التي حققها الضباط من "ضبط تشكيلات عصابية، وإحباط عمليات سرقة، وضبط تجار مخدرات، والقضاء على البلطجة، وضبط الخطرين والهاربين من أحكام قضائية خلال الفترة الماضية".