أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت، وقوع عملية إطلاق نار في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، ودعت السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، ذكرت شرطة إل باسو: "انتباه: إطلاق نار، أبقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور"، وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب "سكاي نيوز".

أسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى، وأعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية أنّ "تقارير عديدة" أفادت بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وأصدرت قناة "كي تي إس إم 9" التلفزيونية المحليّة حصيلة أولية، تفيد بسقوط 20 شخصا بين قتيل وجريح نتيجة إطلاق النار، وبثّت القنوات الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري، وأُلقي القبض على 3 مشتبه بهم، بحسب مسؤولين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس حادث فظيع ومروع، حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وبعد ساعات من وقوع الحادث أوضحت السلطات الأمريكية أنّها توصلت إلى المشتبه به في قتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، من ضاحية ألين في تكساس.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون، أنّ المشتبه به يدعى باتريك كروسياس، وأوضح قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، أنّ السلطات تفحص بيانا من المشتبه به يشير إلى أنّ "هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية".

ولفتت السلطات إلى أنّ المشتبه به استسلم للشرطة بعد تضييق الضباط الخناق عليه، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة للمشتبه به مكبّل اليدين إلى سيارة تابعة للشرطة الأمريكية.

ونشرت محطة "كيه تي إس إم" التلفزيونية في إل باسو، عبر موقعها الإلكتروني، ما وصفته بصورتين للمشتبه به التقطتهما الكاميرات الأمنية لدى دخوله متجر "وول مارت"، وأظهر الصورتين شاب أبيض يضع نظارة على عينيه ويرتدي سروالا وقميصا داكنا ويشهر بندقية.

وذكرت "سي إن إن" أنّ مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" فتح تحقيقا داخليا في الإرهاب فيما يتعلق بالحادث، وقال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور إنّ 3 مكسيكيين من بين القتلى و6 من المصابين.

وأكد حاكم الولاية جريج أبوت للصحفيين: "سنتعامل مع الحادث قضائيا على أنّه قتل عمد وجريمة كراهية، وهو ما يبدو عليه الحال تماما"، مضيفا: "لا أريد استباق الأدلة".