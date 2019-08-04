واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية نشاطها في محافظات الصعيد، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار المؤسسة، إنه تم إطلاق قوافل لمحافظات المنيا وأسيوط و سوهاج مرورا بقنا والأقصر، حتى وصلت إلى أسوان وقرى النوبة، وذبحت العشرات من رؤوس الماشية، و توزيع لحومها لتشمل أكثر من 5 آلاف أسرة، بالإضافة إلى متابعة المشاريع التي تم إقامتها قبل ذلك في عدد من المناطق، وتنفيذ عدة مشاريع أخرى تستفيد منها مئات الأسر.

وأشار "الجعفراوي" في تصريحات له أنه من المقرر أن تجوب مؤسسة بن راشد المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة لتوزيع اللحوم ودعم الأسر البسيطة، فالمؤسسة وزعت ملابس العيد على الأطفال الأيتام لإسعادهم قبل دخول العيد، وافتتاح مسجد الصحابة بأسوان، والبدء في مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في قرية كلح القارة بمركز إدفو بأسوان، ومن المقرر انتهاء المرحلة الأولى نهاية الشهر الجاري.

وقال "الجعفراوي" أن مؤسسة بن راشد بصدد توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية على طلاب الأسر البسيطة فور انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن استمرار إقامة المشاريع التنموية في محافظات الصعيد.