افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المقر الإدارى الجديد للإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء بالعباسية، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية وضع خطط توعوية تتفق مع الأهداف التنموية المستدامة لضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة.

وأشار إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل خدمة السداد الالكترونى للفواتير، وتسجيل قراءات العدادات فى المرحلة المقبلة،مشدداعلى أهمية وضع خطط لترشيد الاستهلاك وتركيب القطع الموفره، وبناء شراكة مع المجتمع المدنى وقطاعات الدوله لتبنى قضايا المياه، وميكنة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وأشاد رسلان بحجم العمل والدور الذى تقوم به الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء فى توعية المواطنين، والاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما كرم رسلان، المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة، لتطويره مراكز خدمة العملاء وميكنة الأعمال، وتقديم خدمة الديليفرى وخدمات مجانية للتعاقدات مع كبار السن ودعمه للاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية وتخصيص مقرًا له.

من جهته، استعرض محمد صلاح، مدير خدمة العملاء، أعداد المسجلين بتطبيق الهاتف المحمول والبالغ عددهم 13748 عميلًا، وتم تلقي 9271 شكوى من أغسطس 2018 حتى الآن عبر الهاتف.

وأوضح أن الشركة تسعى حاليا توفير بدائل لنظام سداد الفواتير التقليدى، وتفعيل نظام السداد الالكترونى للعملاء مشيرا إلى أنه من المخطط تفعيل نظام السداد الالكترونى فى جميع الشركات خلال عام 2019.

وأضاف أنه تم تطوير منظومة خدمة العملاء بتوفير مراكز الخدمة المتنقلة والمخطط زيادتها عام 2025 لتصل إلى 79 مركزا متنقلا، كما تم ميكنة منظومة الشكاوى ورفع كفاءة العمالة لعدد 186 فرعًان وتفعيل برنامج الشكاوى بهدف تقليص المدد الزمنية المستغرقه للاصلاح، وسهولة متابعة أداء الافرع والشبكات وقياس معدلات الأداء.

وتابع أن إدارة التوعية بالشركة القابضة تشارك في المؤتمر البحثي التي تنظمه جامعة 6 أكتوبر للآداب والعلوم في نوفمبر المقبل، حيث يتناول قضية ترشيد استهلاك المياه بمصر، مؤكدا أنه جارِ التنسيق مع الجامعة لعقد دبلومة متقدمة متخصصة في مجال الاتصال والتوعية لموظفي ادارات التوعية بالشركات التابعة بتمويل من اليونيسيف.

وأوضح أن إجمالي عدد الوصلات المنزلية التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة الممولة على مستوى جميع الشركات بلغ 69119 وصلة خلال الفترة من عام 2014-2019 بإجمالي قيمة 100.77 مليون جنيه.