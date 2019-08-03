"القاهرة" تستعد لعيد الأضحى بالتصدي لمخالفات البناء وإزالة القمامة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتصدي لمخالفات البناء، خلال إجازة عيد الأضحى، وإزالة القمامة أولا بأول من جميع الشوارع، وتنفيذ حملات نظافة بمشاركة هيئة النظافة مع التركيز على المحاور الرئيسية والساحات التي تقام بها صلاة العيد والطرق المؤدية إلى الحدائق والمتنزهات مع مراجعة أعمدة الإنارة.

ووجه محافظ القاهرة، في تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري للقيام بحملات على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، والرقابة على المخابز.

من جانبه، قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك استعدادات من كل الجهات لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالتفتيش على السلع الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوفرها بأسعار مناسبة، علاوة على التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة بحمولة المراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية في القاهرة، إن غرفة عمليات المحافظة تعمل طوال 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل معها على الفور، وإن هناك تنسيقا تاما مع الأحياء ووكلاء الوزارة للمديريات الخدمية لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتوفير كل سبل الراحة والأمان للأسر خلال فترة العيد، وتأكيد استعداد المتنزهات والمناطق السياحية لاستقبال المواطنين وإتاحة وسائل المواصلات.