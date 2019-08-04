وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال على تعيين 13 أستاذا بعدد من كليات الجامعة، والتي تضمنت في كلية الهندسة تعيين الدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ "المساحة والفوتوجرامترى" بقسم الهندسة المدنية بالكلية، وفي كلية الطب تعيين الدكتور على محمد مهران أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل "بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية" والدكتورة إيمان عبد الفتاح سيد أستاذ "طب السمع والاتزان "بقسم الأذن والأنف والحنجرة والدكتور أيمن السيد عبد السلام أستاذ بقسم الأوعية الدموية والدكتور احمد سراج محمود أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والدكتور محمود خيرى عبداللطيف والدكتور محمد احمد خليل سلامه أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بالكلية .

كما شملت القرارات الموافقة على تعيين الدكتورة منى أحمد عبد الرحمن أستاذة للكيمياء العضوية تخصص "كيمياء البلمرات "بكلية العلوم. وفي كلية الطب البيطري تعيين كلا من الدكتورة دعاء محمد عبد العزيز والدكتور أشرف محمد عبد المالك أستاذين للرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها والمخلفات الحيوانية بقسم الرقابة على الأغذية بالكلية.

وبكلية الآداب تعيين الدكتور مرزوق السيد أمان تخصص آثار وحضارة مصرية قديمة بقسم الآثار بالكلية.

كما شملت القرارات بكلية التمريض تعيين كلا من الدكتورة نجلاء عبد المجيد أستاذة بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية والدكتورة نعمة محمد المغربي أستاذة بقسم تمريض الأسرة وصحة المجتمع بالكلية.