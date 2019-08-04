قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ استقبال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، كان وطنيًا بامتياز كعادته، وناقش العديد من القضايا الفكرية والمجتمعية العامة، موضحا أنّ العلاقة المتينة بين الأزهر والكنيسة نموذجا يحتذى به في تسامح الأديان وإعلاء المصلحة الوطنية وقيم الانتماء الوطني.

حضر اللقاء الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.