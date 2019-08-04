قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تمكنت من استرداد 3500 فدان، خلال الموجه الـ13 لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال علي غلاب رئيس المركز، إنه من خلال الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الازلات والإشغالات والجهات المعنية، وتم إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية دلجا التابعة للمركز على مساحة 3500 فدان و15 قيراطًا و17 سهمًا.

وأوضح أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.